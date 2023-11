Più efficiente e senza barriere

Il progetto di riqualificazione dell’ex Zoo Acquario prevede la trasformazione della struttura in un edificio da destinare in parte a uffici, in parte a laboratori per lo svolgimento di attività formative, per promuove il lavoro dei giovani, lo sviluppo e l’innovazione del territorio. Per questo motivo, viene completamente rivista la distribuzione interna dei locali e vengono ristrutturati gli spazi di servizio e la scala interna. Il piano rialzato viene suddiviso in tre locali: un ambiente in cui svolgere corsi e incontri da 25 posti di circa 40 mq e due aule di informatica di circa 80 mq ciascuna che ospiteranno scrivanie e pc; il piano seminterrato sarà invece suddiviso in due uffici per la gestione dei corsi (segreteria, amministrazione, ecc…) e in una sala polivalente con 40-60 posti di circa 100 mq. Oltre a consentire una diversa distribuzione interna degli spazi, gli interventi sono finalizzati a restaurare il paramento murario e rinnovare tutti gli elementi di finitura, ponendo particolare attenzione a migliorare le prestazioni termiche dell’involucro edilizio e ad aumentare l’efficienza energetica globale. Particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche: prevista una nuova piattaforma elevatrice elettrica, che consentirà il collegamento dall’esterno ad entrambi i piani, seminterrato e rialzato.