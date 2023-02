"La realtà dei fatti sta confermando i nostri timori, ovvero che il Pd stia spingendo sull’acceleratore che porta all’accorpamento di tutte le Aziende sanitarie presenti sul territorio della Città metropolitana". A dirlo è il leghista Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale del Carroccio, alla luce delle dichiarazioni di apertura arrivate ieri dal rettore Giovanni Molari, dall’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, e dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

"Come Lega stiamo denunciando questo rischio da diversi anni, fra gli sbeffeggi degli esponenti del Pd che ci additavano come visionari e catastrofisti", affonda Marchetti. E aggiunge: "Non arretreremo di un millimetro rispetto alle nostre posizioni di partenza: quello che il Pd vorrebbe far passare come efficientamento del servizio sanitario, in realtà cela dei tagli netti al servizio medesimo che si tradurrebbero in un danno ingente per le popolazioni dei singoli territori".

Annunciando che oggi la Lega sarà in centro per un volantinaggio proprio su questo tema, Marchetti conclude: "Gli efficientamenti si possono attuare, ma lavorando sugli apparati tecnici e amministrativi, non tagliando sull’autonomia dei territori".