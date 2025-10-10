Più fondi dalla Regione. Nidi del circondario, in arrivo 920mila euro: "Puntiamo sul futuro"

Il circondario si prepara a ricevere un’importante iniezione di risorse per i servizi dedicati alla prima infanzia. Per l’anno educativo 2025/2026 arriveranno infatti 920mila euro complessivi destinati al rafforzamento dei servizi 0-3 anni, nell’ambito del bando regionale finanziato con i fondi europei Fse+.

Le somme saranno distribuite tra i dieci Comuni del territorio, a partire da Imola, che riceverà 379.566 euro, seguita da Castel San Pietro Terme (101.574), Casalfiumanese (90.882) e Medicina (90.882). E poi ancora Fontanelice (74.844), Borgo Tossignano (69.498), Dozza (37.422), Mordano (26.730), Castel del Rio (26.730) e Castel Guelfo (21.384).

L’obiettivo è rafforzare la rete dei nidi pubblici e convenzionati, sostenendo la gestione dei servizi già attivi e l’attivazione di nuovi posti per rispondere alle esigenze delle famiglie. Parte dei finanziamenti sarà inoltre destinata a ridurre le rette di frequenza, così da rendere i servizi educativi più accessibili e promuovere la parità di opportunità per tutti i bambini e le bambine del territorio.

Il progetto, promosso dalla Regione, conferma l’attenzione verso il diritto all’educazione fin dai primi anni di vita e riconosce il ruolo centrale del circondario imolese, dove la collaborazione tra Comuni, scuole e famiglie ha permesso negli anni di costruire una rete educativa solida e inclusiva.

Un investimento che punta non solo a migliorare la qualità dei servizi, ma anche a sostenere concretamente la genitorialità e a favorire la crescita equilibrata delle comunità locali, in un territorio che continua a distinguersi per l’impegno verso l’infanzia e l’educazione.

"Il nostro territorio beneficia concretamente dell’impegno della Regione nel sostenere i servizi per la prima infanzia – sottolinea Fabrizio Castellari, consigliere regionale del Pd –. I 920mila euro rappresentano un investimento sul futuro delle nostre comunità, perché garantiscono continuità ai servizi e un sistema educativo di qualità accessibile a tutti. È un impegno che unisce equità sociale e sviluppo, rafforzando la rete dei Comuni e delle realtà educative locali".

Nelle parole di Castellari, investire nella prima infanzia significa "non solo sostenere le famiglie, ma anche promuovere la coesione e la crescita del territorio. Vogliamo continuare su questa strada – prosegue l’esponente Dem –, valorizzando le competenze educative del personale e la collaborazione tra enti locali, scuola e mondo del lavoro. Grazie al contributo regionale, il circondario conferma la propria centralità in una politica educativa che unisce qualità, inclusione e innovazione, in linea con la visione della Regione Emilia-Romagna di una rete capillare di servizi per la prima infanzia diffusi su tutto il territorio. Con quest’assegnazione di fondi – conclude Castellari –, il territorio rafforza il proprio impegno per garantire a ogni bambina e a ogni bambino pari opportunità di partecipazione e crescita fin dai primi anni di vita".