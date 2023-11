"Più giornate in deroga?. Sconcertante"

La richiesta dei moto club imolesi di aumentare le giornate di deroga al rumore? "Sconcerta", in quanto "anacronistica e individualista". A dirlo sono Comitato Autodromo e Legambiente. "Chiedono di peggiorare la qualità della vita dei cittadini imolesi, di aumentare l’inquinamento atmosferico e acustico – protestano le due compagini in riferimento all’appello lanciato nei giorni scorsi dagli appassionati delle due ruote a Comune Formula Imola –, di precludere ai cittadini l’utilizzo del parco delle Acque Minerali per un numero di giornate superiore a quelle attuali e di condizionare per un maggior numero di giornate l’attività didattica delle scuole".

Il tutto per "soddisfare la loro passione e fare il ‘bene’, secondo loro, dell’Autodromo", ricostruiscono Comitato e Legambiente. E aggiungono: "Spiace non siano informati che l’Autodromo di Imola non è mai stato in salute come oggi: bilancio in attivo, polifunzionalità in espansione e boom di pernottamenti turistici. Sostenere poi che la maggioranza dei cittadini la pensa come loro, pare infondato".

E ancora, "Imola ha bisogno di pareri qualificati e non di nostalgie lontane che ostacolano il futuro. L’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità - proseguono – non deve essere uno slogan ma diventare prassi".

Insomma, bocciatura su tutta linea. "Se associazioni di cittadini, club, amatori desiderano organizzare eventi internazionali devono farlo non a carico dei contribuenti – è l’altolà di Comitato Autodromo e Legambiente –. Se, beati loro, hanno la certezza di ottenere forti riscontri economici, devono avere la coerenza di assumersi le spese".

Infine, un appello al Comune: "Il nostro auspicio è che nasca un tavolo dove tutti i portatori d’interesse possano incontrarsi, confrontarsi, condividendo un punto di partenza comune, ovvero che l’Autodromo appartiene ai cittadini e non a qualche piccola comunità. Al pari di chi rappresenta gli interessi degli appassionati delle due ruote, chiediamo fin da ora all’Amministrazione di essere riconosciuti come realtà consultiva e partecipativa alle scelte motoristiche dell’autodromo, quali rappresentanti degli interessi di tutti i cittadini sensibili alle problematiche ambientali e direttamente colpiti dalle conseguenze di proposte peggiorative della qualità della vita".