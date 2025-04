Più luci che ombre. Il nodo viabilità

Una vita serena quella di chi vive a Casalfiumanese. Il paese della Vallata del Santerno, protagonista di recente del centesimo anniversario della sagra del raviolo, riceve infatti plausi da parte di chi lo popola, venendo ritenuto un bel posto in cui stare bene e condurre una vita serena. Sono stati sottolineati miglioramenti della quotidianità della vita di tutti i giorni, grazie ai lavori di restaurazione della piazza e della Sala Polivalente, oggi sorta dove una volta c’era il bocciodromo. Non mancano però segnalazioni su ulteriori tematiche da tenere in considerazione, quali la sistemazione delle frane dovute all’alluvione di maggio 2023. Si tiene in particolar modo in considerazione la parte più vecchia del paese, ancora danneggiata dalle ingenti piogge di quel periodo e che hanno purtroppo lasciato un segno indelebile nel territorio. C’è chi sente invece la mancanza di un passaggio pedonale che colleghi la parte alta con la parte bassa del paese, indispensabile per non doversi spostare sempre con i mezzi di trasporto o con le automobili. In linea di massima, però, sono più i pareri positivi che quelli negativi. Specialmente per quanto riguarda la sicurezza pubblica non ci sono state particolari considerazioni di cui tenere conto, al contrario di tante altre piccole realtà.

Interviste a cura di Francesca Pradelli