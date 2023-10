Più ’movida’ per allontanare i malviventi

Servono più eventi per ravvivare il cuore della città a Imola, come in molti paesi del circondario. Sono ancora troppe le serrande abbassate e i negozi chiusi sono i ’maggiori alleati’ dei malviventi che trovano strada libera davanti a sé. Insomma, ogni chiusura è un colpo inferto all’intera comunità. Per questo è doveroso sostenere chi fa commercio che va considerato come un prezioso alleato.