"Più pattugliamenti non guasterebbero"

"Sarebbe gradita qualche pattuglia in più in giro" dice invece Francesco Roveroni, titolare dell’omonima Falegnameria. Il cittadino infatti ricorda come tempo fa la presenza in strada dei marescialli e dei carabinieri rappresentasse un porto sicuro per la sicurezza del paese. "Anche solo vederli in giro dava una sensazione di tranquillità in più" prosegue il cittadino. E infine, riflette: "Su altri fronti, non c’è molto da dire, Castel Del Rio è una bella realtà in cui vivere. Peccato per la viabilità al di fuori del paese, su strade che non spetterebbero al comune, ancora rovinate dall’alluvione. Quelle, purtroppo, infastidiscono un po’ chi le percorre".