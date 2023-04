Più pattuglie, ma non si punti a fare cassa

Marco

Signorini

L’importante è che, per garantire la sicurezza delle strade, non ci si affidi solamente a dispositivi elettronici. E’ infatti fondamentale che gli agenti della polizia locale, come ovviamente le altre forze dell’ordine, presidino il territorio e, se qualcuno non rispetta le regole, ben vengano le sanzioni. Anche molto severe.

La ’lezione’, tra l’altro, ci viene data dai numeri dell’ultimo bilancio. Photored e autovelox, una volta che le postazioni restano ’ben impresse’ nella memoria degli automobilisti, portano ben pochi denari nel forziere.

Quindi molto meglio avere più pattuglie in campo per garantire maggior sicurezza e, con tutta probabilità, aumentare gli incassi del Comune, considerando che – è bene ricordarlo – buona parte delle sanzioni viene per legge reinvestito per la sicurezza stradale.

Per rendere infine davvero più sicure strade come Montanara e Lughese lo strumento più adatto sarebbe il tutor che misura la velocità media di percorrenza. Uno strumento introdotto da non pochi paesi d’Italia per le strade più pericolose, ma che, nel nostro territorio, non sembra suscitare l’interesse delle istituzioni.