Più posti negli asili nido. Intesa Comune-privati. Piano da 450mila euro

Crescono i posti convenzionati tra nidi d’infanzia e piccoli gruppi educativi che il Comune metterà a disposizione delle famiglie, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, per l’anno educativo 2025/2026. La Giunta ha infatti approvato, nei giorni scorsi, l’accordo con i gestori privati dei servizi educativi per la prima infanzia iscritti all’albo municipale. Si tratta di un’intesa che arricchisce un’offerta vicina ai 700 posti complessivi tra strutture comunali, private e appunto convenzionate.

L’elenco dei posti oggetto dell’accordo (per ora 244, ma destinati a superare presto quota 300) comprende, per la cooperativa sociale Solco prossimo, i nidi Villa Clelia (21 posti), Arcobaleno (42 posti) e Santa Caterina (35 posti). Per la cooperativa sociale Il Bosco, il nido omonimo da 14 posti. Per la cooperativa sociale Il Nido di Alice ecco il Mela Rossa (23 posti). Per l’istituto Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù c’è l’Oasi Santa Teresa (15 posti), mentre la cooperativa sociale Le Favole aderisce al ‘patto’ con il Comune attraverso i nidi La Casa di Teo (15 posti), La Casa delle Cicogne (16 posti) e Le Favole a rovescio (13 posti in attesa di autorizzazione definitiva). E ancora, fanno parte della convenzione la cooperativa sociale Le favole di Alice con il nido Il Brucaliffo (14 posti) e la parrocchia di Santo Spirito (13 posti). Quanto ai piccoli gruppi educativi, tornano le cooperative sociali Il nido di Alice con La Mora (6 posti), Il Mirtillo (2 posti) e Il Bianconiglio (8 posti) e Le Favole grazie alla Casa di fate e folletti (7 posti).

Il totale porta a 244 posti convenzionati, contro i 230 del precedente accordo. Al dato complessivo vanno però aggiunti, in entrambi i casi, una settantina di posti del nido Cornelia, oggetto di un’altra intesa Comune-privati. Tornando invece al ‘patto’ da poco approvato dal Municipio, la delibera stabilisce un corrispettivo mensile forfettario di 167,80 euro (Iva compresa) per ciascun bambino iscritto, per 11 mesi l’anno. La cifra è "parametrata sull’effettiva fruizione di ciascun posto nel caso di nuovi inserimenti o turn-over/ritiri dei frequentanti", recita la delibera di Giunta. È inoltre prevista una quota aggiuntiva per compensare le riduzioni tariffarie spettanti alle famiglie in base al regolamento comunale, così che i gestori applichino direttamente gli sconti senza penalizzazioni economiche. L’impegno complessivo di spesa per le convenzioni 2025/2026 è di oltre 450mila euro, contro i circa 425mila euro della precedente intesa.

Il provvedimento consente al Comune di modificare nel corso dell’anno, in aumento o in diminuzione, il numero di posti convenzionati presso ciascun gestore "in ragione massima del 40% – si legge sempre nella delibera di Giunta – agli stessi patti e condizioni e compatibilmente con le risorse disponibili, qualora si ravvisi una crescita/diminuzione della domanda di fruizione dei servizi per la prima infanzia".

La scelta dei posti convenzionati si è basata sui criteri già approvati dal Consiglio comunale nel 2021: l’offerta dei servizi comunali, la garanzia di continuità, l’andamento della domanda nei diversi territori, l’equilibrio tra nidi e piccoli gruppi educativi e le risorse disponibili a bilancio.

A Imola, circa il 50% dei bambini in età frequenta un nido comunale o convenzionato. La percentuale si alza leggermente se si considerano anche i posti privati. Il 12% dei bambini residenti a Imola sotto l’anno di età frequenta un asilo nido, percentuale che sale circa al 70% per i bambini di due e tre anni.