Più risorse dal bilancio del Comune

Nicolas

Vacchi*

Fratelli d’Italia guarda con attenzione ai dati decrescenti delle nascite nel territorio e al conseguente calo degli alunni iscritti nelle scuole.

Grazie ad una nostra istanza, affrontata in aula, sappiamo che sono solo 580 bambini i nati nel 2022, residenti nell’imolese.

Questo dato è già allarmante se si confronta, a titolo d’esempio, con gli 825 nati nel 2012. Solo a Imola città, vivremo un calo drastico di un terzo. In pratica a settembre del 2023 ci saranno circa duecento bambini in meno che inizieranno la materna, un crollo del 30% rispetto ai nati 2012.

Il problema deve essere affrontato da tutti, dal Governo nazionale, che grazie al Presidente Meloni sta agendo con soluzioni concrete: fondi a sostegno di famiglie, ma deve essere anche affrontato da Regione e Comune.

Su questo, il sindaco Panieri e il PD giocano il ruolo di Ponzio Pilato e del Sinedrio, lavandosi le mani, non affrontando i problemi delle famiglie e condannando un governo in carica da tre mesi, dimenticandosi che la sinistra ha governato quasi dieci anni senza legittimazioni dirette e soprattutto senza mai perseguire nulla per natalità e famiglie.

Fratelli d’Italia ha le soluzioni concrete per arginare il fenomeno: maggiori sostegni economici alle famiglie dal bilancio comunale, ridefinendo le risorse e tagliando inutili sprechi, favorire una la qualità dell’istruzione anche nelle frazioni, mettere a terra investimenti reali (e non solo promesse) in materia di edilizia scolastica, fra molti si veda il caso della nuova scuola Sesto Imolese, politiche abitative contro lo spopolamento. Noi faremo i fatti.

*Capogruppo consiliare Fd’I