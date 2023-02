Più risorse per creare lavoro e reddito

Enrico

Bassani*

In questi mesi, anche nel nostro territorio, il quadro economico e sociale ha risentito dell’innalzamento dei costi energetici, delle materie prime e della crescente inflazione. In questo contesto risultano, quindi, ancora necessarie misure di sostegno e di aiuto su cui interpelliamo le istituzioni a tutti i livelli, compresi i Comuni nei bilanci. Come sindacato chiediamo che non vengano adottati né aumenti fiscali né aumenti tariffari e sosteniamo che vengano mantenute e incentivate le agevolazioni per i più fragili. Il Fondo sostegno famiglie colpite dalla crisi vorremmo fosse rifinanziato e confermato, affiancando a ciò azioni sul versante delle politiche abitative con la conferma delle agevolazioni per i canoni concordati e con un maggiore finanziamento del Fondo affitto e morosità incolpevole. Siamo consapevoli che le spese sono aumentate anche per i bilanci comunali e quindi questa tornata sarà ancor più delicata. Per questo come Cisl è per noi positivo il nuovo metodo che metteremo in campo: affrontare la prima parte della discussione della nostra piattaforma in una visione di sistema del territorio, portandola a livello di Circondario per creare l’accordo base a cui collegare le specificità dei singoli comuni. Dallo sviluppo delle attività turistiche a quelle del terziario e dell’Autodromo, la vocazione industriale e le nuove frontiere della logistica: non mancheranno momenti per discutere sugli investimenti che generano lavoro e reddito. Non dimenticandoci poi che attendiamo risposte sulle esternazioni lette in queste settimane sulla riorganizzazione della rete dei servizi sociali e sanitari, perché i cittadini hanno diritto di avere efficienza ed efficacia nei servizi e perché la discussione sulla sanità che interessa a noi non è sulle poltrone. *Segretario generale Cisl Area metropolitana