"Più risorse per gli alunni disabili"

C’è anche l’imolese Fabrizio Castellari tra i firmatari dell’interrogazione con cui il gruppo regionale del Partito Democratico chiede al Governo di sostenere i Comuni con più risorse nell’assistenza agli alunni con disabilità. "L’integrazione scolastica dei bambini più fragili è un traguardo di civiltà ed è da tempo un valore assoluto della scuola e della società italiana – spiega Castellari –. È un tema che mi sta a cuore da sempre. Il dato di Imola non è diverso dagli altri comuni dell’Emilia-Romagna e ci consegna numeri in crescita esponenziale: siamo passati dai 290 alunni del 2020 agli oltre 430 dell’anno scolastico in corso 2024/2025".

Le risorse comunali investite sono passate da meno di due milioni di euro di quattro anni fa ad oltre tre milioni dell’ultimo anno. "La Regione Emilia-Romagna, cogliendo la richiesta degli enti locali, è passata da nove a dodici milioni di euro di risorse investite per l’inclusione sociale – sottolinea Castellari –. E sono certo che continuerà a fare la sua parte". Oltre agli insegnanti di sostegno, "è tempo che lo Stato fornisca ai Comuni risorse proprie anche per l’assistenza degli alunni con disabilità – esorta il consigliere regionale del Pd –. Una richiesta più volte sollecitata negli anni dall’Anci a tutti i livelli, a dimostrazione che la richiesta di sostegno muove da tutti i comuni, indipendentemente dal loro orientamento politico".