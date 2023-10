Più robotica nella riabilitazione. Montecatone guarda al futuro: "La vita dei pazienti migliora"

Creare un protocollo per migliorare la qualità di vita dei pazienti. È questo l’obiettivo dello studio sul trattamento robotico del tronco compiuto su alcuni ricoverati all’istituto di Montecatone. L’analisi è stata presentata al congresso della Società Italiana di medicina fisica e riabilitativa che si è svolto a Bologna.

Lo studio – che si innesta nell’avvio recente, nella palestra robotizzata dell’Istituto, di un percorso rivolto ai pazienti in regime di ricovero ordinario o di day hospital, clinicamente stabili, di trattamenti robotici per l’arto superiore, il tronco e il cammino, eseguiti in aggiunta al trattamento convenzionale – si è svolto tra gennaio e aprile scorsi.

"È un duplice problema che riguarda la qualità della vita e l’incolumità stessa del paziente", spiega Pamela Salucci, direttore dell’unità Gravi cerebrolesioni che ha condotto lo studio assieme ai colleghi Bledi Shehaj e Valentina Colombo.

"Buona parte di chi ha subito una lesione cerebrale, infatti, presenta alterazioni dell’equilibrio e della deambulazione, dovute prevalentemente ad un deficit della muscolatura del tronco, che riducono la partecipazione alle attività quotidiane – aggiunge Salucci – e aumentano il rischio di caduta; un buon allenamento, come certificato da prove evidenti, migliora l’equilibrio anche in maniera propedeutica al cammino".

Sono stati utilizzati (per complessive dieci sedute di trattamento, tre volte a settimana per 45 minuti circa) una piattaforma e una pedana fruibili sia in stazione eretta sia in posizione seduta con l’utilizzo di diverse terapie interattive e cognitive e, per una delle due, di effettuare valutazioni creando dei report utili per il monitoraggio delle performance.

"Questa analisi – prosegue Salucci – ci consentirà di definire un protocollo composto da diversi indicatori (tra cui requisiti clinici del paziente, tempi dell’intervento e numero di sedute, ndr) per standardizzare le modalità di utilizzo di ciascun dispositivo robotico ed un suo uso appropriato, garantire l’ottimizzazione delle risorse e ridurre i tempi di attesa con l’obiettivo finale di migliorare l’outcome (il risultato della terapia, ndr) del paziente".

A Montecatone i trattamenti robotici per l’arto superiore, il tronco e il cammino, eseguiti in aggiunta al trattamento convenzionale si svolgono sotto la supervisione di un team multidisciplinare che valuta l’idoneità del paziente definendo gli obiettivi e le indicazioni.