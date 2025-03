"Più senso civico da parte di tutti"

"Imola? La trovo una città pulita e ordinata. Certo, a volte i sacchetti della spazzatura sono un po’ brutti da vedere fuori dai cassonetti, ma temo che l’inciviltà sia un problema comune". Questo il pensiero della nostra lettrice Benedetta Milano. La giovane, venendo spesso in città, ritiene che la situazione sia tutto sommato buona. Anche se non manca di riportare polemiche di chi conosce. "Certo, mi hanno detto che a volte il sistema delle tessere non funziona benissimo e qualcuno so che ha storto il naso sulla tariffa puntuale – riflette – ma se serve per mantenere la città decente, ben venga", conclude.