Più soldi ai centri sociali : "Una presenza preziosa"

Aumentano per il secondo anno consecutivo i contributi che il Comune destina ai centri sociali. Dai 60mila euro del 2022 si è infatti passati ai 67mila euro di quest’anno. L’occasione per annunciare la notizia ai diretti interessati è stato l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra alcuni rappresentanti della Giunta e i presidenti delle strutture cittadine.

"Quest’anno le somme ripartire come contributi ai centri sociali sono superiori all’anno scorso sia per rispondere a una esigenza di maggiore aiuto sulle spese, sia come scelta politica di valorizzare il potenziale umano e sociale lì esistente", sottolinea l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni.

Centri sociali e associazioni a essi equiparate che beneficiano dei contributi sono: Giovannini; Asbid Bocciofila; Orti Belpoggio; Orti anziani Campanella; Campanella; Fabbrica; La Stalla; Ponticelli; San Prospero; Sasso Morelli; Tarozzi; Palinsesto, Tiro a segno; La Tozzona; Zolino. "I centri sociali, particolarmente in quest’anno, sono stati interlocutori privilegiati dell’amministrazione comunale, sia durante i percorsi per lo studio e la preparazione delle feste di quartiere e delle frazioni, sia nei momenti tragici e difficili dell’alluvione – prosegue Spadoni –. Ognuno si è ‘inventato’ qualcosa per mettersi a disposizione della comunità: chi ha ospitato e preparato pasti per la Protezione civile e per i volontari, chi ha organizzato cene per gli alluvionati, chi ha organizzato la raccolta dei beni di prima necessità per le famiglie e via dicendo. Si è respirato in tutti questi momenti l’aria dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà e dell’amicizia, parole non scontate in questo periodo storico nel quale sembra che le cose importanti su cui investire siano altre. La nostra comunità intende investire ancora su queste, perché nessuno rimanga indietro".

Tra l’altro, quest’anno i centri sociali imolesi hanno raggiunto un obiettivo importante: anche i pochi che ancora le avevano hanno tolto le slot-machine dai propri spazi. E questo "nella consapevolezza che un centro sociale che intende perseguire obiettivi di promozione umana – sottolineano dal Comune – deve rifiutare tutte quelle situazioni che invece possono causare una regressione dell’autonomia delle persone e una permanenza nelle loro difficoltà. Nei centri sociali le persone in difficoltà devono trovare amici, disponibili a sostenerli e aiutarli, non strumenti che li condannano a una vita di dipendenza".