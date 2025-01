Più spazi per i giovani. Maxi-piano da 77mila euro

Nuovi investimenti per la miglioria degli spazi di aggregazione giovanile sul territorio del circondario imolese.

Una spesa di quasi 77mila euro, al 95% finanziata dalla Regione e la restane parte dai municipi che compongono l’unione, per valorizzare la partecipazione e il protagonismo delle nuove generazioni. Spazio, quindi, al potenziamento delle attrezzature ed alla riqualificazione degli ambienti dei centri giovanili attivi nella zona per creare nuove opportunità di socializzazione e condivisione.

Tra le principali acquisizioni ci sono strumenti tecnologici come impianti audio, mixer, videoproiettori e materiali per la creatività. Ma anche arredi, dotazioni come tavoli da ping pong e interventi per insonorizzare ambienti destinati a sale musica. Esigenze emerse dalle richieste dei ragazzi durante lo sviluppo del progetto ‘Open up’.

Un elemento distintivo del percorso è la creazione di una piattaforma digitale che consentirà la condivisione delle attrezzature acquistate tra i diversi comuni del circondario.

Gli spazi e i materiali, infatti, saranno accessibili su prenotazione offrendo un modello innovativo di utilizzo su ampia scala. Un filone in piena sintonia collaborativa che strizza l’occhio al crescente senso di responsabilità verso i beni collettivi ed alla sostenibilità: "Questo progetto non solo rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità degli spazi di aggregazione, ma rafforza il senso di comunità e la partecipazione attiva dei giovani – spiega Beatrice Poli, sindaca delegata del Circondario per le politiche giovanili –. Ragionare e operare insieme, andando ben oltre i confini del proprio territorio, per offrire risorse capaci di rispondere alle esigenze di tutti. Un passo importante per valorizzare il ruolo dei giovani nella vita sociale e culturale del territorio".

Così il Nuovo Circondario Imolese conferma l’impegno verso le nuove generazioni e la promozione di modelli innovativi di gestione e condivisione delle risorse per costruire una comunità sempre più coesa e inclusiva.

