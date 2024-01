Più spazio per i cani . Nuova area sgambatura vicino alla Bocciofila

I lavori, partiti un po’ in sordina, sono terminati. E dunque la nuova area sgambatura cani a servizio del centro storico e zone limitrofe è già disponibile. Pronta per essere usata dagli amici a quattro zampe, accompagnati dai loro proprietari.

Situata nell’area verde all’incrocio tra la via Venturini e la pista ciclabile che costeggia il Canale dei Molini, nei pressi del centro sociale Bocciofila, è raggiungibile attraverso la rete di percorsi ciclopedonali e dotata di alberature che possono garantire ombra e piena fruizione nel periodo estivo.

La nuova area di sgambatura cani, recintata e dotata di fontanella per l’acqua, è stata realizzata da Area Blu con un costo complessivo di quasi 18mila euro per ampliare la dotazione di zone di questo tipo presenti in città.

Questa ulteriore area va infatti ad aggiungersi alle altre undici già operative sul territorio comunale. E cioè: via Molino vecchio; Pambera (zona via Pambera - via Volta - viale Marconi); via Kolbe (a fianco della palestra Ravaglia); Zolino (a fianco del parcheggio - via Villa); ex Cogne (zona via Serraglio); via Zara; Asse (tra via della Cooperazione e centro Leonardo); via Altobelli (gestita da associazione Acs); Lungofiume 1 e 2 (accessi da via Santerno, da via Rosselli, via Kennedy); via Montanara (gestita da un’associazione); via Canale (privata, associazione Cani felici).

"Questa nuova area di sgambatura integra la disponibilità di aree già presenti sul territorio comunale in particolare in una zona densamente abitata come il centro storico e zone limitrofe che ne era completamente sprovvista - sottolinea l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada -. L’area, già dotata di fontanella per l’acqua, sarà completata con un cestino e delle sedute. Il passo successivo sarà quello di completare l’area dedicata già presente in via Zara, nel quartiere Pedagna, così da rispondere a un bisogno molto sentito dalla nostra comunità".

Già nel 2019 la precedente amministrazione comunale aveva messo nero su bianco la riqualificazione delle undici aree di sgambatura esistenti e la realizzazione di cinque nuove spazi di questo tipo. Oltre a quella aperta in questi giorni, secondo il vecchio piano le nuove aree dovrebbero nascere a Sesto Imolese (all’incrocio tra le vie San Vitale e Balducci), a Sasso Morelli (in via dei Ciliegi), in via Molino Vecchio (ingrandendo quella già esistente) e in Pedagna Ovest (recintando l’area già utilizzata appunto in via Zara). Si tratta di spazi verdi in cui i quasi 16mila cani registrati all’anagrafe degli animali d’affezione del Comune possono muoversi liberamente.