Più sport per i giovani . La Pedagna fa squadra

Uno spazio rivolto a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni dove stare insieme, fare sport, condividere idee e progetti. Tutto in maniera gratuita. È su queste basi che nasce ‘Pedagna play lab’.

Il Csi Imola ha infatti ottenuto un importante finanziamento attraverso il bando ministeriale ‘Sport e salute’ grazie a un progetto che vede come partner il Comune e una serie di realtà sportive, ricreative e parrocchiali: Circolo parrocchiale ‘Alessandro e Daniela’; Pallavolo Mordano; Accademia della spada Imola; Grifo basket e Calcio senza barriere.

Il programma di attività è così articolato: al circolo ‘Alessandro e Daniela’ laboratori (teatrali, artigianali, creativi), il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; attività musicale sabato dalle 15 alle 18; pallavolo nella palestra Brusa (Sante Zennaro), mercoledì dalle 20.30 alle 22; scherma nel centro sportivo Montericco venerdì dalle 18 alle 20; basket nella palestra Galassi (Santo Spirito), mercoledì dalle 16 alle 17.30; Calcio senza barriere nei campi da calcio a 5 di Asbid Bocciofila, giovedì dalle 17 alle 18.

Le attività sono gratuite, previa iscrizione alla segreteria Csi Imola (via Emilia, 69 - telefono 0542 30335, 320 295 7358 - [email protected].). I ragazzi e le ragazze beneficiari saranno successivamente indirizzati all’attività e alla sede scelta.

"Il progetto ‘Pedagna play lab’ rappresenta un valore aggiunto per la nostra città visto il prezioso lavoro fatto dal Csi Imola nel coinvolgere realtà sportive, ricreative e parrocchiali della città", sottolinea il sindaco Marco Panieri, che in Giunta ha tenuto per sé la delega allo Sport.5 progetto nasce dall’iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili, sport e salute – ricorda Paolo Busato, presidente Csi –. È rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione o in condizione di disagio di carattere sociale ed economico. Lo spazio civico verrà creato nei locali del circolo parrocchiale ‘Alessandro e Daniela’, nel quartiere Pedagna, uno dei più popolosi di Imola, ma carente di spazi di aggregazione giovanile slegati dalla pratica sportiva agonistica e semi-agonistica".

Il ‘Pedagna play lab’ nasce quindi, nelle parole di Busato, come "uno spazio in cui i giovani possano ritrovarsi, mettere in pratica i propri talenti, condividere le proprie idee e – conclude il presidente del Csi Imola – realizzarle grazie all’aiuto di esperti".