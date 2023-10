Più tempo per i cittadini

C’è tempo fino a fine anno per presentare la richiesta di saldo del Cis, Contributo di immediato sostegno. I cittadini la cui abitazione principale sia stata allagata o direttamente interessata da frane e smottamenti che l’abbiano resa non utilizzabile possono infatti inviare la domanda di saldo non più entro il 31 ottobre, come inizialmente previsto, bensì entro il 31 dicembre 2023. La proroga è stata sancita da un’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.