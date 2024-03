Pizzaiolo con cocaina e hashish in cantina: finisce in carcere

Imola (Bologna), 6 marzo 2024 – Dopo poche settimane ci è ricascato. Lunedì sono, infatti, scattate di nuovo le manette per un pizzaiolo 52enne residente a Imola era stato arrestato a metà febbraio per spaccio (che, va precisato, non avveniva sul luogo di lavoro). Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo, sottoposto a obbligo di dimora e di non uscire fra le 20 e le 8 di mattina, non aveva smesso di vendere droga ed erano stati notati movimenti sospetti nella strada dove abita. Il commissariato ha elevato l’attenzione sull’uomo, osservandone i movimenti.

Poi lunedì i poliziotti hanno deciso di bloccare l’uomo che era appena rientrato da un ‘giro’ all’esterno. Addosso non è stato trovato nulla, ma poi si è passati alla perquisizione domiciliare. E nella cantina, di cui il 52enne aveva la chiave, gli agenti hanno scoperto, dentro un sacchetto, un involucro circa 80 grammi di cocaina e otto panetti da circa 90 grammi di hashish l’uno, accuratamente impacchettati in cartine con i loghi di noti snack.

Trovato anche un bilancino di precisione con tracce di droga. Tutto sequestrato dalla polizia, che ha arrestato il 52enne per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.