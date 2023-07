Placebo show, l’attesa dei fan "Pronti a una serata di emozioni"

di Enrico Agnessi

Un venerdì di passione senza precedenti per l’Autodromo. Al termine della prima giornata della tappa imolese della Superbike, con le moto impegnate principalmente nelle prove libere (ma ci sono anche le qualifiche delle categorie inferiori), questa sera sul palco allestito nel paddock 2 saliranno infatti i Placebo. L’idea di abbinare un grande evento motoristico a un concerto rock, lanciata nei mesi scorsi da Comune e Formula Imola, è ambiziosa. Ma anche in virtù del fatto che parliamo solo della prima delle tre giornate del round Mondiale, quella con il minore afflusso, e che quello dei Placebo è un evento lontano dai grandi numeri registrati dal circuito con i mega-show del 2022, l’inedita sfida può essere vinta in scioltezza.

L’attività in pista terminerà infatti attorno alle 17.30. A quel punto, gli ottomila fan della band britannica in transito da viale Dante verranno fatti convergere verso l’ingresso principale dell’Autodromo che aprirà alle 19. Da lì dritti lungo la pit-lane, con arrivo nel paddock 2 sede del concerto. La collina della Rivazza resterà chiusa, così come il relativo ingresso. Il palco è montato nel punto del piazzale più vicino al centro medico, al quale darà idealmente le spalle.

Per i Placebo sarà la quarta volta in città dopo le apparizioni del 1999, 2001 e 2003 all’Heineken Jammin’ Festival. Secondo la scaletta che circola in queste ore, la band dovrebbe suonare molti pezzi nuovi, con qualche immancabile concessione al passato. Previsti infatti brani come ‘The Bitter End’ o la cover ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ di Kate Bush. La richiesta che i Placebo hanno inviato ai fan italiani negli ultimi giorni è quella di tenere abbassati i telefonini per godersi lo show.

"Passare il tempo facendo video con i vostri cellulari durante il concerto rende la performance molto più complicata – è il pensiero della band –. Rende più complicato connetterci con voi e comunicare efficacemente le emozioni delle nostre canzoni. In più è una mancanza di rispetto nei confronti degli altri spettatori che vogliono guardare lo spettacolo, non il retro del vostro telefono. Per favore, siate qui e ora, nel presente e godetevi il momento".

Occhi puntati sul cantante Brian Molko, che qualche sera fa a Torino ha contestato e insultato la premier Giorgia Meloni, innescando le inevitabili polemiche rilanciate a livello locale dal leghista Simone Carapia.