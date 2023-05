Placebo sul palco a metà luglio

La tappa imolese della Superbike avrà quest’anno un prologo inedito. Venerdì 14 luglio, primo giorno in pista per il campionato mondiale riservato alle derivate di serie, sul palco dell’Autodromo saliranno i Placebo. La band guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal torna infatti in Italia con cinque date, tra cui quella all’Enzo e Dino Ferrari. Sette giorni prima ci sarà invece il debutto del nuovo festival ‘Imola summer sound’. Attesi in Autodromo, tra gli altri, Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva. I biglietti per entrambi gli show sono disponibili sulle piattaforme e nelle rivendite abituali.