Plenaria dei Consigli Comunali della Vallata del Santerno, Emergenza Alluvioni al 5 Luglio I sindaci dei 4 comuni della Valle del Santerno si incontrano il 5 luglio in una plenaria per fare il punto sull'emergenza causata dal maltempo. In caso di maltempo, previsto trasloco nella sala polivalente di Borgo Tossignano.