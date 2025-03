Pluriclassi di montagna, ecco i fondi per la Deledda di Sassoleone

A Casalfiumanese sono in arrivo 8.5mila euro, via bando della Regione, per sostenere le attività della pluriclasse di montagna della scuola primaria ‘G. Deledda’ nella frazione di Sassoleone. E’ questo, per il secondo anno di fila, uno degli esiti dell’istruttoria regionale che ha stanziato quasi 697mila euro di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus e accolto tutte le richieste arrivate dai municipi e dalle unioni per l’annata scolastica in corso. Un totale di 44 territori montani e 104 pluriclassi coinvolte. Una modalità concreta per sostenere il pieno diritto allo studio dei giovani anche nelle zone più fragili e rafforzare uno dei servizi fondamentali come la scuola. Il contributo previsto è di 3mila euro per ogni pluriclasse più altri 5.5 per ciascun plesso.

Una cifra utile per realizzare azioni di ampliamento del tempo-scuola con attività extra curriculari che spaziano dall’educazione ambientale a quella civica con il coinvolgimento delle famiglie e delle realtà associative e produttive locali. Nello specifico, alla ‘G. Deledda’ di Sassoleone, che fa capo all’Istituto comprensivo di Borgo Tossignano, si punterà forte sulla crescente interazione tra gli alunni del capoluogo e della frazione in occasione di iniziative ed eventi. Un modo per annullare le distanze geografiche e offrire pari esperienze formative a tutti gli scolari. Ma anche qualche ora di servizio in più per un educatore di supporto all’attività didattica e prestiti bibliotecari sempre più continui.

Il progetto è stato avviato in via sperimentale dalla Regione a inizio dell’anno scolastico 2022-2023 in 6 plessi scolastici e 12 pluriclassi di montagna delle province di Reggio Emilia e Forlì-Cesena. Nel 2023-2024, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, è stato esteso a tutta l’area regionale. Non solo. Nello scorso giugno, infatti, la giunta di via Aldo Moro ha approvato un invito a presentare candidature a tutti i 61 comuni di montagna con pluriclasse attive per rafforzare l’alleanza tra scuole e territorio nell’ambito di quei ‘Patti di comunità’ finalizzati all’arricchimento delle opportunità educative e formative a favore degli studenti: "Un provvedimento che rafforza la volontà di dare sostegno a tutta la rete scolastica regionale – hanno detto gli assessori Isabella Conti, con delega alla Scuola, e Davide Baruffi con competenze sulla Montagna –. Così si garantisce davvero a tutti un’istruzione di qualità".