Pnrr, Anci a confronto. Panieri all’assemblea

C’era anche il sindaco Marco Panieri alla 40esima assemblea nazionale di Anci, che si è svolta nei giorni scorsi a Genova. "Abbiamo rimarcato le preoccupazioni verso i tagli annunciati dal governo agli enti locali e sul Pnrr – riferisce il primo cittadino, che è anche coordinatore Anci Giovani Emilia-Romagna –. Risorse dedicate ai Comuni in un momento dove le fragilità sociali e gli ostacoli sono sempre più presenti e pesanti". In particolare, il sindaco Panieri ha partecipato al panel ‘Turismo, cultura e tutela del territorio: i Comuni al centro’ insieme al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e ad altri sindaci. Un appuntamento nel quale, sottolineano dal Comune, "ha avuto l’opportunità di condividere Imola e le sue potenzialità, le sfide che il territorio sta affrontando dopo l’alluvione, il ruolo dell’Autodromo come volano per il made in Italy nel mondo, insieme al turismo motoristico come asset di crescita assieme alla rete di ‘Città motori Anci’ e all’esperienza di Italian Motor Week".