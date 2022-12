Pnrr, cinquanta milioni sul piatto Online la lista con tutti gli interventi

Fine anno, tempo di bilanci. È di quasi 50 milioni di euro il finanziamento complessivo destinato a Imola attraverso il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). Fondi che "contribuiranno a costruire un territorio più solido, inclusivo, sostenibile e moderno, all’altezza delle sfide del futuro", spiega il sindaco Marco Panieri.

Nel calderone degli interventi da realizzare da qui al 2026, disponibile da ieri sul sito Internet del Comune per la sola parte in fase di realizzazione già avanzata, ci sono scuole, impianti sportivi (non ancora messi a verbale i tre milioni dirottati dalla copertura della vasca grande della piscina del PalaRuggi alla costruzione di una nuova palestra adiacente al complesso), alcune infrastrutture e luoghi strategici come l’Osservanza. Infine, ampio spazio alla rigenerazione urbana a partire dalla riqualificazione della Rocca sforzesca.

Spicca invece l’assenza, in quanto si tratta di progetti bocciati nei mesi scorsi, del piano di rilancio dei giardini di San Domenico in centro storico e del parco delle Acque minerali.

Ancora in attesa di risposta, ma esito negativo sempre più probabile, per due progetti dal destino opposto: la scuola di Sesto Imolese, che il Comune è intenzionato a costruire anche senza il sostegno dei fondi europei, e l’isola ecologica di Montericco, una pratica destinata invece a essere archiviata qualsiasi sarà il risultato dell’iter.

Oltre ai progetti ancora in bilico, ci sono poi quelli che hanno ottenuto punteggi alti, che potrebbero essere decisivi in una seconda fase, nel caso di uno ‘scorrimento’ della graduatoria, con l’inserimento di nuove risorse da parte del Governo. Infine, da ricordare che nei 50 milioni di cui si faceva riferimento all’inizio non vengono conteggiati gli interventi Pnrr dedicati alla sanità, in quanto hanno una linea autonoma di assegnazione.

"È stato svolto un lavoro intenso e trasversale su numerose tematiche, che hanno toccato varie e differenti esigenze – sottolinea il sindaco Panieri -. I nostri uffici comunali, che ci tengo a ringraziare ancora una volta per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, hanno collaborato in sinergia fra loro e anche con enti diversi dal Comune, a partire da Acer, Circondario e Area Blu".

Alzando lo sguardo sull’ambito nazionale, Panieri torna a incalzare il Governo. "Una buona base di partenza è la preassegnazione del 10% per gli interventi Pnrr già tracciata dal precedente governo Draghi, ma a oggi le misure messe in campo dal nuovo governo non agevolano sufficientemente gli enti locali nella delicata fase che stiamo attraversando – manda a dire il primo cittadino –. La preassegnazione andrebbe ampliata in base agli interventi e servirebbe ad affiancare i Comuni nella fase di rendicontazione e degli adempimenti".

Un altro aspetto da rivedere, secondo il sindaco Panieri, è quello del criterio utilizzato attualmente per la definizione delle graduatorie. "Sarebbe molto importante considerare negli indicatori anche la capacità di programmazione, progettazione, spesa ed esecuzione dei lavori da parte delle singole comunità, che si dimostrano più o meno pronte ed efficienti", prosegue il primo cittadino. E conclude: "Il Paese non si può permettere il rischio di perdere risorse strategiche che rappresentano un’occasione storica per il suo rilancio e per cambiare il volto di centinaia di città lungo tutta l’Italia. Da questo punto di vista, Imola ha fatto, sta facendo e farà la sua parte, in linea con i tempi e con le leggi".