Pochi parcheggi nella zona della stazione

Buongiorno, mi chiamo Chiara Collina e sono residente a Imola. Ci tenevo a segnalare un problema che riscontro quotidianamente nella stazione già da diverso tempo. Si tratta di un grave problema legato ai parcheggi nei dintorni della stazione, in particolare zona ex Cogne, dove anche prendendo il treno alle prime ore del mattino il parcheggio risulta pieno. Quindi figuriamoci trovare posto intorno alle 10-11: praticamente impossibile. È davvero complicato affrontare questa situazione ogni giorno, vengo perennemente costretta a lasciare la macchina lontano dalla stazione, anche in vie buie e poco frequentate. Si richiede un intervento in questo senso, magari anche convertendo i parcheggi blu a pagamento dietro e davanti la stazione in parcheggi bianchi, gratuiti per poter consentire ai pendolari oltre che ai ferrovieri un maggior numero di posti. Sarebbe inoltre necessario adibire alcune zone nei pressi della stazione ad aree parcheggio gratuite. Spero che questa lettera possa servire a rendere il Comune di Imola e le autorità locali sensibili al problema con un intervento repentino per risolvere questo disservizio che giornalmente numerosi imolesi devono far fronte. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

