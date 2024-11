"Pochi rinunciano ai veicoli a motore"

Piste ciclabili messe discretamente bene, ma purtroppo non ben sfruttate. Questo il punto di vista di Martino Maccarelli, cittadino imolese. Le sue parole spostano l’attenzione più su una critica rivolta ai cittadini che sulle infrastrutture stesse. "Le ciclabili che abbiamo sono ben fatte e ben collegate ai vari punti della città. Di così tante come a Imola ce ne sono poche. Penso però che il problema sia che manca la gente che abbia voglia di girare in bici" spiega Maccarelli. E aggiunge: "è davvero un peccato, perché il sistema delle piste ciclabili è ampio e funzionale, ma non viene sfruttato come dovrebbe.."