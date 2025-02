Podcast, stampa 3D e giocoleria. Scattano i laboratori per i giovani

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Mordano per i più giovani. Sono pronti a partire, infatti, quattro nuovi laboratori gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso la sala polivalente del paese al civico 10 di via della Repubblica. Lunedì 24 febbraio e il 3 marzo focus sul tema ‘Dalla voce alle storie: creiamo il nostro podcast!’ mentre il 17, 24 e 31 marzo ecco gli approfondimenti sui ‘Suoni in movimento: esploriamo il Soundbeam!’. Il 7, 14 e 28 aprile al centro dell’operatività ci sarà il laboratorio ‘Dall’idea all’oggetto: scopriamo la stampa 3D!’ mentre l’8, 15, 22 e 29 maggio protagonista il fascino degli ‘Equilibri in volo, principi di giocoleria’. Quattro attività per tutti i gusti proposte da Officina Immaginata ma con prenotazione obbligatoria per posti limitati (flood@officinaimmaginata.it).