Poesia a cuore aperto con Anna Salzano

Prosegue oggi la rassegna ’Autrici in biblioteca’ che ospita alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme scrittrici del territorio che presentano le loro ultime pubblicazioni. Protagonista alle 18 sarà l’autrice Anna Salzano che, intervistata da Alessandra Mongardi, presenterà “Opero a cuore aperto (il mio)”, Eretica edizioni, 2024. "“Credo che la poesia sia il mio posto nel mondo”. Questa raccolta di poesie di Anna Salzano nasce spontaneamente, com’è naturale respirare, crescere, sognare – si legge nella presentazione –. Le parole fluiscono dal cuore di Anna, non solo per passione, ma per un’esigenza profonda che l’accompagna da sempre. Attraverso queste pagine, possiamo leggere e ascoltare i suoi versi, immergendoci nel suo mondo e, forse, scoprendo qualcosa di nuovo anche del nostro. Una sola condizione occorre perché questo accada: (re)stare “a cuore aperto”".

Anna Salzano vive a Imola dove nel suo studio fa quello che definisce il mestiere più bello del mondo: la psicoterapeuta. Le capita spesso anche di portare questo suo mestiere in giro per formazioni su tematiche psicologiche, come la genitorialità, la comunicazione non violenta, la relazione d’aiuto. Con intento divulgativo è nato il suo blog di psicologia e poesia.