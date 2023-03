Poesie, canzoni e convivialità Tutti in campo contro la violenza

Anche Castel San Pietro celebra la donna. Per tutta la giornata striscione augurale sul balcone centrale del Municipio mentre le biblioteche comunali allestiranno scaffali tematici. La mattina in piazza XX Settembre ci sarà un tavolo per la sensibilizzazione sui diritti delle donne con l’Auser che distribuirà le mimose insieme a due ragazzi dello Scappi (sabato 11 analoga iniziativa con l’associazione Per Le Donne). Nel pomeriggio, le associazioni castellane Avis, Buonumore Walking, Bottega del Buonumore e Spazio L.I.F.E. propongono ‘Donne in cammino’, "un momento pensato per raccontare la forza e la bellezza al femminile, fatto di poesia, canzoni, riflessioni, dedicato a tutte le donne che in vari modi sono ‘in cammino’". L’appuntamento è alle 18 alla panchina rossa del Boschetto DinAmico, dove si lascerà un fascio di mimose. Seguirà alle 18,30 al centro sociale Bertella un momento di musica e parole, impreziosito dalla presenza di un gruppo di donne ucraine rifugiate che canteranno brani della loro terra (iniziativa gratuita senza obbligo di prenotazione. Nel pomeriggio festa riservata agli ospiti della Casa protetta Coccinella con gli Alpini e musica dal vivo.

Per la serata si potrà scegliere fra due iniziative. Dalle 19 alle 23,30 allo Scappi cena di beneficenza ‘PerLeDonne’ organizzata da Comune, Scappi e associazione PerLeDonne. Prenotazione obbligatoria: [email protected] – cell. 370 3123997 e 051 948181. Parte del ricavato andrà al centro Antiviolenza PerLeDonne di Imola. Alle 20 alla Sala Sassi in via F.lli Cervi 3, Fnp Coordinamento Donne Cisl pensionati area metropolitana bolognese organizza l’incontro ‘Il benessere corpo-mente della donna’, disturbi alimentari, lunga vita e rilassamento psico-fisico’. Interventi: ‘I disturbi alimentari’ con Jacopo Pruccoli della Fanep Bologna, ‘La longevità’ con Michelearcangelo Sarti, geriatra; ‘L’importanza del rilassamento psicofisico’ di Annarita Gallo, insegnante della Shiatsu Shintai School, ‘La violenza sulle donne’ con Giovanna Casciola dell’associazione Chiama Chiama. Coordina Tina Di Caprera, del Coordinamento Donne Fnp Cisl.