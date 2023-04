Poggio Grande celebra la famiglia

Prende il via domani a Poggio Grande la 38ª Festa della Famiglia, tradizionale manifestazione organizzata dalla parrocchia di San Biagio in via Stradelli Guelfi 1560, con il patrocinio del Comune. La festa, programmata il 29, 30 aprile e 1, 5, 6, 7 maggio, offre intrattenimento per tutte le età e un apprezzato stand gastronomico al coperto con primi di pasta fatta a mano o polenta, secondi di carne alla brace, contorni, crescentine e piadine, dolci, bevande e caffè. Inoltre i bambini potranno giocare in un’area gioco attrezzata nel verde. Il ricavato della festa andrà a sostegno delle opere parrocchiali e della locale materna. Nel dettaglio, domani lo stand gastronomico aprirà alle 18.30; alle 20.30 spettacolo della scuola di danza BB Group Ballando Ballando. Domenica la Festa della comunità: alle 10.30 la messa durante la quale saranno festeggiati gli anniversari di matrimonio; alle 12 apre lo stand (che tornerà in funzione dalle 18.30 alle 22); alle 20.30 concerto del coro gospel Let’s Praise. L’1 maggio messa alle 10.30 poi spazio allo stand per il pranzo; alle 19.30 esibizione del Coro dei ragazzi di Poggio e alle 20.30 si canta e si balla con il gruppo ‘I perfetti sconosciuti’. Venerdì 5 maggio alle 20.30 incontro con la consulente Federica Benassi sul tema ‘Relazione fra figli e genitori: uso e abuso del cellulare’. Il 5 niente stand gastronomico. Il 6 e il 7 giornate conclusive: domenica 7 estrazione dei primi premi della pesca di beneficenza.