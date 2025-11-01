Polemica in Consiglio. Educazione sessuale, bagarre tra Pd e meloniani

L’odg sull’educazione sessuale nelle scuole passa, ma Fratelli d’Italia lo boccia perché "va posto un limite all’introduzione precoce di un tema delicato come questo". E’ scontro di vedute in consiglio comunale su un odg presentato a firma della consigliera comunale del Pd Caterina Tinti avente ad oggetto, appunto, "la promozione e il sostegno dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole". Nel presentare l’odg Tinti ha sottolineato l’importanza dell’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva sui banchi di scuola anche nelle scuole d’infanzia e primaria considerando che "la costruzione dell’identità di genere e la consapevolezza del proprio corpo si sviluppano infatti fin dai primi anni di vita attraverso esperienze di socializzazione, linguaggio, gioco e interazione con il contesto familiare e scolastico, come affermano la letteratura scientifica e le principali istituzioni e organizzazioni internazionali", aggiungendo che "l’educazione affettiva e sessuale gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della violenza di genere e del femminicidio, promuovendo fin dall’età scolastica relazioni sane, cultura del rispetto e dell’autodeterminazione". L’odg di Tinti, che si è concluso con la richiesta di impegnare sindaco e giunta a "sostenere l’impegno per superare le limitazioni all’educazione affettiva e sessuale (…), e promuovere il valore di percorsi di educazione alla sessualità e all’affettività, adeguati per ogni fascia dell’età evolutiva", prevedendo anche "la collaborazione con altre istituzioni, enti e realtà competenti", è stato approvato, ma con voto contrario di Fratelli d’Italia che attraverso il consigliere comunale Giovanni Bottiglieri ha sottolineato come "pur riconoscendo l’importanza di educare al rispetto e alla relazione, va ricordato che la famiglia è e deve restare il primo soggetto educativo, soprattutto su temi così delicati e personali". Nella dichiarazione di voto, stilata in accordo con la capogruppo in Regione Marta Evangelisti, Bottiglieri ha precisato di "essere favorevole a contrastare ogni forma di violenza o discriminazione, ma senza trasformare la scuola in un luogo di sperimentazione ideologica o imporre visioni su cui la società è profondamente divisa". Per questo, secondo il consigliare, "è giusto, porre un limite all’introduzione precoce di questi temi, soprattutto nella fascia 3-13 anni, come sostenuto anche dal Governo".

Claudio Bolognesi