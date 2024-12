Polemica politica: Fratelli d'Italia e Patto x Castello delegittimano il Consiglio Comunale

Comportamenti che delegittimano sia le sedi istituzionali di rappresentanza del nostro comune, sia gli stessi consiglieri di Fratelli d’Italia, la cui parola non vale perché per loro rispondono gli avvocati difensori, Vacchi ed Evangelisti.

Non si placa la polemica sull’odg condiviso "Piano di Lavoro post alluvioni" che nasceva dalla volontà, espressa in sede di capigruppo, di definire congiuntamente un percorso di aggiornamento mensile che avrebbe visto i capigruppo riunirsi assieme ai membri della commissione Lavori Pubblici.

Dopo il comunicato stampa congiunto di Nicolas Vacchi e Marta Evangelisti che accusavano la sindaca Francesca Marchetti di aver tenuto "un atteggiamento non consono ad un primo cittadino (…), sindacando sulla legittima facoltà del gruppo consiliare FdI di potersi esprimere anche mutando le proprie determinazioni", a scendere in campo è la capogruppo di Partito Democratico, Uniti al Centro per Castello, Sinistra per l’Ambiente Francesca Farolfi, che punta il dito sia contro FdI che contro il Patto x Castello, ‘rei’ di una retromarcia sull’odg condiviso che "causa la condotta di alcuni membri dell’opposizione ha delegittimato la Conferenza dei Capigruppo nella sua funzione di coordinamento".

Riepiloga Farolfi che "tutti i rappresentanti delle forze politiche si sono detti concordi nel giungere ad un ordine del giorno che fosse condiviso dall’intero Consiglio Comunale, con un piano di lavoro che avrebbe incluso il monitoraggio, la definizione degli interventi di messa in sicurezza, pulizia e rimozione di alberature, le opere di difesa spondale in accordo con gli enti territoriali e la mappatura delle frane e programmazione degli interventi di ricostruzione, il tutto avendo cura di aggiornare i residenti, le comunità e gli operatori interessati dagli interventi".

All’ultimo momento, però, se "il gruppo Comune al Centro ha confermato l’adesione all’ordine del giorno, firmandolo", il Patto x Castello ha invece "dapprima presentato un ordine del giorno alternativo, poi ha tenuto occupati gli uffici e l’amministrazione nel tentativo di integrare l’unico punto che non contraddiceva direttamente gli scopi del testo condiviso, infine, dopo aver ritardato la convocazione del consiglio, il capogruppo Gherardi ha dichiarato la sua impossibilità a firmare il testo, anche così integrato".

Riguardo a Fratelli d’Italia, "il capogruppo Bottiglieri – ricostruisce Farolfi –, ha confermato da subito l’adesione al documento attraverso la disponibilità di firma, smentita quando il consigliere Brogi ha fatto pervenire tre integrazioni al testo, due delle quali irricevibili nel merito e atte solamente a piantare bandierine per la propria parte politica. Dimostrando, da una parte, di non riconoscere la problematicità della sempre maggiore frequenza di eventi come quelli del 2023 e del 2024; attaccando, dall’altra, l’operato del Comune attraverso affermazioni false e pretestuose su fantomatiche risorse che sarebbero state messe a disposizione dalla struttura commissariale".

Comportamenti, conclude Farolfi, che "delegittimano le sedi istituzionali di rappresentanza del nostro Comune. Fratelli d’Italia e il Patto x Castello non hanno fatto altro che dimostrare la loro inaffidabilità e mancanza di collaborazione".