Polemica politica sul fiume Sillaro: il Patto x Castello accusa la maggioranza di mancanza di democraticità

Non indietreggiamo e non accettiamo insegnamenti di democraticità da chi ogni giorno fa carta straccia dei metodi democratici, pur fregiandosene nel proprio nome di partito, per nascondere decenni di incuria metodica. Non si placa ma anzi si incendia nuovamente la polemica successiva all’odg ‘Piano di lavoro post-alluvioni’ con al centro il fiume Sillaro e che aveva già visto, durante e post consiglio comunale, un duro scontro maggioranza-opposizione, con la prima, sindaca Marchetti in testa, ad accusare i secondi, Fdl e Patto x Castello, di aver fatto marcia indietro sull’odg congiunto.

A riaccendere la miccia è proprio il Patto x Castello che in un comunicato stampa esordisce ricordando "i cinque voti contrari della maggioranza all’organizzazione di un sopralluogo sul Sillaro che coinvolgesse i cittadini; il sopralluogo-farsa a porte chiuse di fine agosto da parte della Regione a cui potevano partecipare solo i capigruppo e al cui termine si acclamava sulla stampa che ‘il Sillaro era tutto ok’, salvo poi, dopo appena 5 giorni, vedere che l’alluvione del 17-18 settembre aveva divelto e devastato strade e argini proprio dove avevamo evidenziato noi in un lungo video diffuso in fase pre-elettorale; i tre voti consigliari contrari alla nostra richiesta di un’assemblea pubblica coi cittadini per discutere del Sillaro e delle altre vie fluviali del territorio".

Dopo aver snocciolato la lunga lista, il Patto x Castello chiede sarcasticamente "se siamo proprio noi a creare problemi di democraticità nel nostro comune e nel nostro consiglio. Se la nostra colpa è aver presentato per primi un nostro odg in cui chiedevamo di inserire nell’odg congiunto di tutto il consiglio comunale la convocazione a breve di una assemblea pubblica sulle vie fluviali, un nuovo sopralluogo regionale aperto ai cittadini, visto che dall’ultimo ci sono state altre due alluvioni e l’aggiornamento della pagina web del comune in cui si spieghi in modo chiaro come possono i cittadini collaborare con la raccolta degli alberi caduti, allora ci dichiariamo colpevoli e con orgoglio. Noi – chiude il comunicato Il Patto -, continueremo sulla nostra strada perché non abbiamo partiti a cui rendere conto e possiamo prenderci il lusso di dire sempre quello che pensiamo per il bene della comunità".