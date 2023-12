Polemica sotto l’albero: "Piazza illuminata solo a Natale. Dopo l’Epifania scende il buio"

Una piazza ricca di colori come un giardino, che spicca di giorno e che diventa ancor più bella di sera. Poi arriva l’Epifania… che tutte le luci porta via.

Ormai da tempo il Comune ha scelto, in occasione delle festività natalizie, di vestire la sua piazza principale come un giardino, con spazi verdi arricchiti da simboli natalizi e dalle statuine del presepe create dall’artista ‘made in Castello’ Gianni Bonfiglioli. Una scelta che ha trovato da subito il consenso della larga parte dei castellani, che hanno dimostrato di apprezzare questa veste data ad un centro città che si distingue per originalità rispetto ad altri comuni più carenti di fantasia.

Il problema però, sollevato dal comitato "La voce di chi non ha voce", è che questa piazza così ricca e soprattutto così ben illuminata nel periodo natalizio, si spoglia poi di colori e di luci non appena compare la Befana (anche lei, si vedrà, finita al centro della polemica).

"Per più di un mese la piazza è davvero bella e luminosa, poi però purtroppo passano le festività e torna spoglia ma soprattutto buia, decisamente meno accogliente rispetto a queste settimane", lamenta Giovanni Bellosi, fondatore del comitato. Una volta transitato Babbo Natale e dato il saluto al nuovo anno, "torna la piazza di sempre, con un’illuminazione scarsa e peraltro con diverse lampade delle poche presenti che non funzionano. E’ il caso, per esempio, di quelle sulla corona della statua della Madonna, al centro della piazza, spente da tempo, ma lo stesso vale anche per altre. Possibile, ci chiediamo, che nessun amministratore pubblico se ne accorga, nonostante l’affaccio del Municipio proprio sulla piazza principale? E possibile, aggiungiamo, che già anni fa si promise il potenziamento dell’illuminazione della piazza ma mai nulla si è mosso?".

A salvarsi dalle tenebre, puntualizza Bellosi, "è solo la facciata del Municipio. L’unico angolo davvero ben illuminato è quello di piazza Acquaderni, dove sono presenti due storici lampioni dei quattro che c’erano in origine. Altri due – svela -, sono nel deposito comunale di via Tanari e si stanno arrugginendo. Non sarebbe il caso di ridargli nuova vita?", chiede. Per finire, la polemica si sposta proprio sul giorno dell’Epifania. "Siamo l’unico Comune che non fa nulla per i bambini ormai da anni in occasione di questo giorno tra i preferiti dai più piccoli. Un tempo la Pubblica Assistenza si occupava di fare giungere in piazza la Befana a distribuire dolci ai bambini, ma da anni a questa parte non avviene più. Possibile che tra le tante associazioni della città, e considerando anche la nostra Pro Loco, nessuno si offra per questo piccolo pensiero nei confronti dei bambini castellani", è la chiosa finale, non senza lasciar trasparire un briciolo di amarezza.

Claudio Bolognesi