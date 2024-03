Polemica sul ripetitore: "Cittadini non informati sulla nuova antenna"

Un nuovo ripetitore telefonico installato in via Miglioli scatena le ire dei residenti e finisce al centro di un botta e risposta in consiglio comunale. A portare in tema in aula consigliare è stato Pietro Latronico del Movimento 5 Stelle con un’interpellanza. "Poche settimane fa i residenti della zona si sono improvvisamente ritrovati sopra alle loro abitazioni un nuovo ripetitore telefonico commissionato dalla società Iliad spa. Il palo è in mezzo ad una zona residenziale, al confine con quella artigianale e soprattutto a poche centinaia di metri da asilo e scuola materna", esordisce Latronico che lamenta come i cittadini "mi abbiano comunicato di non essere stati informati della nuova installazione, trattandosi fra l’altro di un intervento che deturpa la zona e che peraltro può portare ad un deprezzamento delle abitazioni". Per di più, aggiunge il capogruppo del M5S, "i cittadini sono ovviamente preoccupati e ricordo in questo senso che proprio la comunità scientifica non è ancora certa delle conseguenze dell’inquinamento da elettromnagnetismo sull’uomo". Alla richiesta di informazioni sull’iter che ha portato all’installazione e sulle informazioni offerte alla cittadinanza, a replicare è stato il Vicesindaco Andrea Bondi, che ha ripercorso l’iter di una richiesta da parte del gestore Iliad "presentata a maggio 2023 alla quale ha fatto seguito una conferenza dei servizi che ha coinvolto il nostro ufficio competente, Arpae, Asl, la Soprintendenza e l’ufficio sismico del Nuovo Circondario Imolese". Dalla conferenza, riguardo al tema-salute, è arrivato il sì congiunto di Arpae e Asl che ha considerato "il progetto compatibile perché il superamento della soglia limite dei 6 volt metro si ha solo al superamento di 18,5 metri, e nella zona non insistono edifici che raggiungono quelle altezze".

Sulle comunicazioni ai cittadini, "nostri dipendenti hanno effettuato volantinaggio nella zona per informare che era stata depositata questa pratica, segnalando che sarebbe stato possibile presentare eventuali osservazioni che non sono poi pervenute". Chiusura per Latronico, che post consiglio ha definito "quantomeno discutibile la modalità con la quale sono stati informati i cittadini, posto che i residenti continuano a confermare di non aver ricevuto neppure la sbandierata comunicazione cartacea".

Claudio Bolognesi