Polemica sul Settembre: "Giostre spostate? . I lavori non c’entrano"

"Le giostre collocate nel parcheggio delle scuole Pizzigotti sono state una scelta non dettata da lavori sul marciapiedi di via Scania, ma per offrire alle famiglie un’ulteriore attrazione vicina al centro storico". Il sindaco Fausto Tinti ha replicato in consiglio comunale all’interpellanza presentata dai consiglieri del Gruppo Misto Davide Mazzoni ed Elena Roncassaglia, che nel documento avevano evidenziato come proprio il parcheggio delle Pizzigotti fosse "l’unico vicino al centro non a pagamento", chiedendo il motivo per il quale il comune non avesse deciso di "posticipare i lavori in corso per il marciapiedi di via Scania, rendendo dunque libero lo stesso spazio solitamente concesso alle giostre".

Nell’aula di Palazzo di piazza XX Settembre il sindaco Tinti ha esordito affermando che "i lavori al marciapiedi di via Scania non c’entrano nulla, voglio subito sgomberare il campo, non è stato questo il criterio di scelta. Abbiamo ricevuto da una famiglia di imprenditori del ramo, che tradizionalmente portano le giostre nel periodo della Festa Del Crocifisso, la richiesta di poter portare le giostre in citta anche durante il Settembre Castellano, come avveniva un tempo. Trattandosi di un numero di giostre esiguo, e quindi essendo necessario per ospitarle uno spazio ridotto rispetto a quello di via Scania, abbiamo scelto di posizionarle più vicine al centro, andando incontro sia alla loro richiesta che all’obiettivo di dare una risposta alle famiglie con bambini piccoli".

"Vero è che l’ampliamento del parcheggio dell’ospedale – ha proseguito – lo abbiamo voluto anche per ospitare queste attrazioni, ma vista la concomitanza della Locanda Slow, per le attrezzature giochi abbiamo dovuto pensare un’altra sede che fosse, appunto, il più vicina possibile al cuore della festa". In secondo luogo, ha aggiunto in risposta il sindaco, "la scelta del parcheggio delle scuole Pizzigotti è stata fatta considerando proprio la non coincidenza con il periodo scolastico. Infatti lunedì 11 settembre le giostre hanno smontato e caricato l’attrezzatura lasciando il parcheggio. Per di più – aggiunge e conclude il primo cittadino -, nel parcheggio delle Pizzigotti sapevamo che non erano in previsione interventi di potature che avrebbero limitato ulteriormente i posti auto".

Claudio Bolognesi