Polemiche sul bilancio. Farolfi risponde a Brogi:: "Da lui critiche inutili"

"La nostra strategia è chiara: sostenere famiglie e investimenti". Si torna a parlare della variazione di bilancio. Dopo le critiche del consigliere comunale di minoranza Lorenzo Brogi, che aveva sollevato dubbi su quanto dichiarato dalla sindaca Francesca Marchetti, ecco che interviene Francesca Farolfi, capogruppo di maggioranza: "Se il consigliere Brogi non riesce a cogliere la strategia di questa amministrazione forse è il caso di ribadirgliela ancora una volta. Mettere risorse sul welfare non è una scelta casuale, ma risponde alla nostra idea di comunità, già chiaramente espressa nelle linee di mandato. Una comunità che si prende cura di chi ha più difficoltà, per non lasciare indietro nessuno".

In sintesi, il sì del consiglio alla variazione di bilancio, "responsabile e orientato al futuro", prevede 600mila euro per la palestra della scuola media Pizzigotti, che verrà finalmente ristrutturata del tutto. Poi, ecco 120.000 euro stanziati che andranno ad aiutare le famiglie castellane, con Isee inferiore ai 26.000, nel contrastare l’aumento delle bollette. E sono previsti inoltre 100.000 euro per le imprese commerciali locali, con l’obiettivo di sostenerle in progetti di miglioramento e innovazione.

"Negli equilibri di bilancio approvati nell’ultimo Consiglio comunale non solo non abbiamo fatto passi indietro, ma abbiamo aumentato le risorse destinate al welfare – prosegue Farolfi –. Quello che per il consigliere Brogi è “assistenzialismo”, per noi è un sostegno concreto alle famiglie, capace di intercettare per tempo i bisogni emergenti, spesso supplendo alle mancanze di uno Stato che fa cassa sui Comuni e sui più fragili. E mi chiedo: dov’era il consigliere Brogi con le sue critiche quando il governo da lui sostenuto azzerava i fondi per la non autosufficienza e tagliava miliardi agli enti locali?"

E poi: "Sostenere che nella variazione di bilancio non ci sia strategia è quantomeno coraggioso. Parliamo di oltre 2 milioni di euro destinati a investimenti: manutenzione delle strade, interventi sugli impianti sportivi e sociali, senza dimenticare la riqualificazione della palestra delle Pizzigotti. Anche i 100.000 euro previsti per le imprese commerciali non sono “briciole”: sono risorse strutturali, una misura condivisa e mirata a fare da volano agli investimenti, per stimolare la crescita e migliorare l’offerta commerciale. Se per qualcuno sono insufficienti, agli atti non risulta alcuna proposta per aumentarli", conclude Farolfi.