Polentata d’autunno con la Croce Rossa

Ritorna anche quest’anno, nell’ambito del Baccanale, la tradizionale ‘Polentata d’autunno’ organizzata dal comitato di Imola di Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è per domenica 12 novembre, alle ore 12, presso il ristorante Molino Rosso. Info e prenotazioni al numero di telefono 0542.34035, all’indirizzo di posta elettronica apscrimola@gmail.com oppure di persona alla sede al civico 4 di via Meloni entro l’8 novembre. Un viaggio nel gusto con morbida polenta al ragù, salsiccia e fagioli, polenta fritta con squacquerone, dolci e castagne. Il ricavato verrà utilizzato dalla Cri per finanziare i progetti in essere e per aiutare le tante persone in difficoltà. "Aiutateci ad aiutare – sottolinea la presidente del comitato imolese della Croce Rossa Italiana, Fabrizia Fiumi -. Partecipare a questo appuntamento significa anche fare una buona azione".