Poli: "Che gioia il progetto ’Sulle strade del teatro per ragazzi’"

È un bilancio più che positivo, con un dato complessivo di partecipazione superiore ai 4.200 spettatori di ogni età, quello dell’edizione della rassegna ‘Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi’. Un cartellone di spettacoli dal vivo programmati grazie alla collaborazione istituzionale dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna. Gli eventi sono stati 43, realizzati a titolo gratuito tra aprile e dicembre nelle più suggestive location del territorio, accomunati dal tema portante del teatro per ragazzi. Il modo migliore per formare un nuovo pubblico e avvicinare i giovani al palco per acquisire una coscienza propria e un proprio gusto nei confronti di questo scenario. Un mezzo funzionale anche per consolidare l’offerta culturale come elemento di unione tra i diversi comuni e per raggiungere le zone più periferiche dell’area di riferimento con esibizioni che hanno portato in scena differenti linguaggi. Dal teatro di figura ai burattini passando per prosa, laboratori, acrobatica aerea, teatro danza e incontri con artisti. "Un progetto importante che trae origine da un lavoro condiviso del Tavolo della Cultura del Circondario – spiega la sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli, delegata per l’unione di via Boccaccio alla cultura –. In un anno così complesso come quello appena trascorso, le amministrazioni hanno voluto offrire alle famiglie momenti di qualità. La cultura appartiene a tutti e, proprio per questo motivo, siamo già al lavoro per una entusiasmante edizione nel 2024". Una specifica visione progettuale che, per esempio, a Casalfiumanese ha dato forma anche al progetto ‘Corpi in Movimento, Menti in Evoluzione’. Il percorso, finanziato dalla Città Metropolitana, ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia del paese della collina. I bambini, in orario scolastico, hanno raggiunto la platea della sala per spettacoli del capoluogo per assistere alla storia di ‘Betty l’apetta’. Un racconto di crescita e collaborazione, animato con una proposta comica d’attore e muppets, finalizzato ad alimentare la fiducia di esplorare il mondo con tutte le sue bellezze. Un filone artistico accessibile e coinvolgente portato sul palco da Martina e Sara di Ambaradan Teatro.