Polisportiva Sassoleone. Pallone, sagre e trekking. Una sfida lunga dieci anni

La Polisportiva Sassoleone 2015 ha tagliato il traguardo dei suoi primi 10 anni di attività. La genesi del sodalizio, però, risale addirittura agli anni ’70 in risposta all’esigenza di curare il campo da calcio della frazione casalese. Uno stimolo che, qualche tempo dopo, portò alla creazione di una prima squadra amatoriale di pallone dell’abitato di collina. L’evoluzione negli anni ’90, sotto la guida del fornaio Ezio Ghini, con la presenza costante di Sassoleone nei campionati e nei tornei di calcio della zona. La svolta con la costruzione del campo polivalente e di quello da bocce. Per non parlare della successiva apertura del chiosco diventato ormai il luogo simbolo di aggregazione per gli abitanti del posto e non solo.

Nel 2015, invece, l’avvio di un nuovo capitolo di storia con la staffetta presidenziale tra l’uscente Ghini e l’eletto Lorenzo Caprara con tanto di rimpasto dell’intero direttivo. Un cambio di passo importante che, tra i tanti risultati centrati, registrò perfino la promozione in serie A2 della squadra di calcio a 5 femminile. Un vero capolavoro per l’abitato che conta poche centinaia di residenti: "Difendemmo la serie A2 femminile per 4 anni consecutivi tra mille sacrifici e grandi soddisfazioni – ha detto Caprara ai microfoni di Tele Alto Firola –. Purtroppo nel 2021, però, la squadra si sciolse per mancanza di ricambio generazionale. Oggi la Polisportiva collabora con la Proloco di Sassoleone per il mantenimento delle principali sagre paesane e si occupa dell’organizzazione di camp sportivi estivi per i giovani, tornei, trekking ed escursioni in mountain bike". Senza dimenticare la ribalta dei trionfi nazionali e continentali del consigliere Davide Cortini nell’handbike ed i gettoni nella serie C nazionale e in D regionale delle formazioni maschili di futsal. Una realtà virtuosa in un territorio, quello proprio a metà tra le valli del Santerno e del Senio, che convive con l’incubo dello spopolamento: "Dietro al lavoro delle associazioni si nascondono i risultati di comunità – ha sottolineato la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Avere un centro sportivo aperto a Sassoleone per i giovani e gli anziani rappresenta un valore aggiunto. Nel 2015 si scelse di puntare sui giovani per fare un passo in avanti e così è stato. Ma non dimentichiamo i contestuali 20 anni della Polisportiva di San Martino in Pedriolo (altra frazione collinare). Il nostro grazie a tutti i volontari di ieri e di oggi". L’immediato futuro? Il 28 giugno ci sarà l’appuntamento con il ‘Memorial Enrico Ghini’ con ospite la squadra dei Veterani del Bologna Calcio.