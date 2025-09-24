Polizia, Chironi al timone: "Gestione grandi eventi e sicurezza urbana, pronti a collaborare"

La nuova reggente del commissariato di Imola, la vice questore Rosanna Chironi, accolta in municipio dal sindaco Marco Panieri. Chironi è stata accompagnata dal questore di Bologna, Antonio Sbordone, e dalla vice dirigente del commissariato, Angela Piccirillo.

L’incontro è stato occasione per un confronto sui temi legati "alla sicurezza urbana, alla gestione dei grandi eventi e alla collaborazione quotidiana tra Comune e forze dell’ordine". Insieme al questore di Bologna si è fatto il punto, spiega il Municipio, " sulla situazione del territorio, sul presidio costante garantito e sulle necessità emergenti, condividendo gli impegni che vengono assunti e portati avanti in maniera congiunta, in un quadro di massima sinergia e collaborazione".

Chironi, originaria di Lecce e laureata in Giurisprudenza a Milano, ha maturato una lunga esperienza in diversi incarichi di responsabilità, prima alla Questura di Milano – dove ha diretto tre Commissariati e ricoperto la vice dirigenza dell’Ufficio del Personale – e successivamente a Bologna, dove da settembre 2023 ha guidato l’Ufficio del Personale della Questura distinguendosi per serietà e competenza.

A Imola subentra al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Luciano Di Prisco, che ha retto il commissariato per 3 anni e 8 mesi. La continuità del lavoro e l’attenzione al territorio restano al centro della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Polizia di Stato.

Nel pomeriggio, nella sala del Consiglio comunale, la città di Imola ha invece salutato il dottor Luciano Di Prisco, primo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Imola, che termina il suo impegno lavorativo nella città iniziato nel 2022.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada, i componenti della Giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Visani, il cicepresidente del Consiglio comunale Nicolas Vacchi, i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, delle aziende partecipate e i dipendenti comunali che in questi anni hanno collaborato con lui sulla sicurezza. Nel corso dell’iniziativa, il sindaco Panieri ha consegnato al dottor Di Prisco una riproduzione in ceramica della mappa del centro storico di Imola disegnata da Leonardo da Vinci nel 1502.