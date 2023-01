Polizia locale Imola: 4 nuovi agenti e un ispettore, ecco i rinforzi

Imola, 15 gennaio 2023 – Arrivano gli attesi rinforzi per la polizia locale. Cinque nuovi operatori hanno infatti preso servizio nel comando di via Pirandello, reduce da un lungo periodo di polemiche proprio su turni e organici, con tanti ex vigili che avevano chiesto la mobilità interna. Si tratta di quattro agenti e di un ispettore: nel complesso, una figura in più rispetto a quanto previsto inizialmente, grazie al concorso attivato nei mesi scorsi assieme all’Unione della Romagna faentina.

Nei giorni scorsi, i quattro agenti neo assunti hanno svolto attività di formazione anche in centro storico, accompagnati da un ispettore di polizia locale, con funzioni di istruttore. In totale, a oggi, tra agenti e ufficiali, sono 69 gli operatori della polizia locale in servizio sul territorio.

"Sono soddisfatto che si aggiunga questo ulteriore tassello in un piano più ampio di rilancio e rinforzo della nostra polizia locale – sottolinea il sindaco Marco Panieri, che è anche presidente del Circondario, ente gestore del servizio associato al quale tra i dieci Comuni non aderisce solo Castel San Pietro –. Si prosegue sull’assunzione del personale necessario per un maggiore presidio del territorio e per una gestione interna più funzionale. Oggi gli operatori arrivano a essere 69, con gli ultimi ingressi di questi giorni. Nel 2020, e all’inizio del nostro mandato amministrativo, erano 51. Abbiamo voluto iniziare questo percorso di investimenti che si sta dimostrando concreto ed efficace".

Nel frattempo, nasce l’agenda online della polizia locale. Da domani, sul portale www.polizialocale-nci.it gli utenti potranno scegliere in piena autonomia il giorno e l’orario più consono alle proprie esigenze tra quelli disponibili per ottenere un appuntamento con l’ufficio desiderato. Nessun problema per coloro che hanno difficoltà con le nuove tecnologie: recandosi di persona al comando di via Pirandello o nei vari presidi territoriali (Medicina, Dozza, Vallata del Santerno e Mordano-Castel Guelfo), l’appuntamento verrà inserito e confermato direttamente dall’operatore del front office.

Oppure lo si potrà prenotare telefonicamente, tramite il numero verde della polizia locale 800 44 66 11.



"Con questa modalità, riteniamo di poter avvicinare ancora di più la polizia locale ai cittadini, adeguando i giorni e gli orari di ricevimento in funzione delle loro necessità – dichiara il comandante Daniele Brighi –. Ci siamo resi conto che avere degli orari di ricevimento fissi comportava dei disagi per la cittadinanza, perciò abbiamo pensato ad un sistema che fosse sufficientemente flessibile per adeguarci alle esigenze dei nostri interlocutori, ai quali vogliamo fornire un servizio sempre più al passo con i tempi e le tecnologie disponibili".