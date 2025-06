Polizia locale, 45mila euro per una centrale ad alta tecnologia

Nuove dotazioni tecnologiche in arrivo per la polizia locale. La centrale operativa di via Pirandello, inaugurata a inizio 2021, potrà contare presto su apparati informatici più moderni. Area Blu ha infatti formalizzato l’acquisto, dalla società milanese Verbatel, di console operative, personal computer e un videowall per il monitoraggio in tempo reale delle telecamere distribuite sul territorio comunale. Una vera e propria cabina di regia tecnologica, concepita per migliorare l’efficacia e la tempestività degli interventi sul campo.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 44.615 euro più Iva, cifra che include anche i costi della manodopera (2.500 euro) e gli oneri della sicurezza (44,62 euro), entrambi non soggetti a ribasso. Il progetto è finanziato direttamente da Area Blu e dovrà essere completato entro un massimo di sei mesi dalla stipula del contratto o dall’eventuale avvio anticipato dell’esecuzione. Nel frattempo, è ormai imminente l’arrivo, atteso da inizio anno, di Massimiliano Galloni, nuovo comandante del corpo unico nei nove Comuni del Circondario (tutti tranne Castel San Pietro Terme): a lui il compito di rimettere ordine in un servizio troppo spesso finito al centro delle polemiche negli ultimi tempi.