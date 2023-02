Polizia locale, ecco i nuovi presidi territoriali

di Enrico Agnessi Il contestato servizio di Polizia locale, gestito in forma associata per nove Comuni del Circondario su dieci, si riorganizza. Il rientro a inizio anno di Mordano e Castel Guelfo porta infatti all’istituzione dei presidi territoriali, nonché a una complessiva ridefinizione della struttura del Corpo unico al quale manca oggi solo l’adesione di Castel San Pietro, che sarà diviso in otto unità operative. I paletti della riforma della Polizia locale, reduce da un periodo di forti polemiche tra carenze di personale, suddivisione dei turni e il pasticcio delle multe notificate in ritardo agli automobilisti, sono contenuti nella relazione del comandante Daniele Brighi. Quel documento, approvato dalla Giunta del Circondario, prevede la suddivisione del territorio in quattro aree: Imola-Dozza; Castel Guelfo-Mordano; Medicina; Vallata del Santerno (Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese e Fontanelice). La sede del comando centrale resta ovviamente a Imola. L’organizzazione prevede una struttura gerarchica a capo della quale c’è il comandante del Corpo, coadiuvato nei suoi compiti di direzione e coordinamento da due vice-comandanti, di cui uno avente funzioni di vicario. I servizi sono coordinati da un ispettore. Il comandante presiede all’organizzazione generale di tutti i servizi e i presidi del Corpo. I due vice assumono le funzioni connesse all’addestramento...