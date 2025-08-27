Polizia locale in campo. Contrasto a droga e alcol. Scattano quattro denunce

Quattro conducenti denunciati: tre per tassi alcolemici tre volte oltre il limite consentito e un minorenne perché sorpreso alla guida dopo aver assunto stupefacenti. Sanzionato un ulteriore automobilista per aver superato i 0,5 grammi per litro. Sono questi i primi risultati dell’attività straordinaria di controllo avviata dal 15 agosto dalla polizia locale del Circondario per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

Le verifiche, condotte non solo di notte ma anche in orario diurno, hanno confermato quanto il fenomeno resti diffuso e pericoloso. Le conseguenze per i trasgressori sono severe: sospensione della patente, sanzioni amministrative da 1.500 a 3mila euro e, nei casi più gravi, denunce penali con possibilità di sequestro o confisca del veicolo e persino pene detentive.

L’iniziativa, voluta dal comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni (nella foto), ha l’obiettivo di unire prevenzione e repressione. "La guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze rappresenta uno dei comportamenti più pericolosi nel contesto della circolazione stradale – sottolinea Galloni – poiché mette a rischio l’incolumità sia del conducente che degli altri utenti della strada. Per questo motivo riteniamo fondamentale intensificare i controlli per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade".

L’attività non si fermerà qui: sono già previsti ulteriori posti di controllo mirati, in particolare nei fine settimana e nelle aree più frequentate, per scoraggiare chi ancora pensa di mettersi al volante dopo aver bevuto o fatto uso di stupefacenti.