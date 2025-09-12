Polizia locale, la svolta. I sindacati spingono per l’uso delle bodycam. Circondario verso il sì

di Enrico AgnessiDotare gli operatori di polizia locale di videocamere indossabili. È la richiesta avanzata dai sindacati nel corso dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con il comandante del Corpo unico del Circondario, Massimiliano Galloni. Una proposta che non nasce dal nulla: le bodycam erano già state sperimentate in passato a Imola. E ora l’ente di via Boccaccio è pronto a dire ‘sì’ all’introduzione della novità nel servizio che riunisce nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro).

Per i sindacati, l’introduzione strutturale di questo strumento rappresenterebbe un passo avanti decisivo. Le telecamere indossabili, ormai adottate in molte città italiane ed europee, consentono infatti di documentare in tempo reale le operazioni, riducendo i rischi di aggressioni e aumentando la trasparenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti. Le immagini raccolte possono essere decisive in caso di contestazioni, ma soprattutto costituiscono una garanzia reciproca: per gli agenti e per i cittadini.

La riunione tra sindacati e vertici della polizia locale era stata convocata per discutere due dossier principali: l’attivazione del sistema di videosorveglianza nella sede del Comando e il progetto di geolocalizzazione delle pattuglie.

Il comandante Galloni ha illustrato la nuova rete interna di sicurezza: nove telecamere posizionate in punti strategici – ingressi, corridoi, garage, aree cortilive e parcheggi – collegate a un videoregistratore custodito in una stanza chiusa, accessibile solo al personale autorizzato. Un monitor nella centrale operativa consente di visionare in tempo reale le immagini. Le organizzazioni sindacali hanno preso atto del sistema, chiedendo particolare attenzione al dispositivo puntato verso il marcatempo all’ingresso del corpo di guardia, in quanto potrebbe toccare aspetti legati alla privacy dei dipendenti.

Positiva, invece, la valutazione sul progetto di geolocalizzazione dei mezzi della polizia locale. Il sistema consentirà alla centrale di seguire gli spostamenti delle pattuglie in tempo reale, garantendo maggiore sicurezza agli operatori e la possibilità di un intervento più rapido in caso di emergenze. Le sigle sindacali hanno chiarito che l’innovazione è condivisa, purché non venga mai utilizzata come strumento di controllo disciplinare del personale, ma solo come supporto operativo.

Il confronto non si è fermato alle tecnologie. Sul tavolo resta infatti anche il rafforzamento dell’organico dirigenziale. A breve uscirà il bando per individuare i due vicecomandanti che affiancheranno Galloni alla guida del Corpo. Una scelta che punta a consolidare la catena di comando e a distribuire in maniera più efficace le responsabilità operative e gestionali. Infine, la discussione si è concentrata sulla costituzione di un nuovo presidio a Dozza.

La combinazione tra nuovi strumenti tecnologici e un assetto organizzativo più solido, sottolineano i sindacati, può rappresentare un’occasione importante per affrontare con maggiore efficacia le sfide quotidiane della polizia locale dopo le tante criticità del recente passato.