Polizia locale, l’accordo In arrivo corsi e dotazioni

Prove di tregua, dopo mesi ad alta tensione, tra sindacati e vertici della Polizia locale. Giovedì sera si è tenuto nuovo tavolo di confronto, a distanza di un mese dal summit precedente. E sono stati affrontati i punti caldi per gli agenti di via Pirandello: equipaggiamenti, formazione e investimenti. Tutti temi oggetto già da tempo di richieste dei rappresentanti dei lavoratori.

Al termine dell’incontro, sindacati e Circondario hanno diramato un comunicato per rendere noto come, sul tali fronti, l’amministrazione abbia "presentato una serie di azioni in parte già introdotte e in parte programmate per i prossimi mesi". La nota è firmata, per le organizzazioni sindacali, da Maurizio Serra (Fp Cgil Imola), Elisa Checcoli (Cisl Fp), Giuseppe Rago (Uil Fpl) e Olivetta Dall’Olmo (Csa). Per il Circondario, c’è invece il direttore generale, Sergio Maccagnani.

In particolare, per quanto riguarda l’equipaggiamento "sono già stati fatti ordini per 45mila euro e entro il mese di agosto verranno realizzati ulteriori ordini per circa 42mila euro – riferiscono le parti al termine del summit –. Si tratta di vestiario, calzature, capi tecnici e dispositivi di protezione individuale".

Venendo invece alla formazione, "sono stati acquisiti i preventivi da parte della Scuola interregionale di Polizia locale e fra l’autunno del 2023 e la primavera del 2024 verranno realizzati diversi corsi formativi fra cui ad esempio autotrasporto, autodifesa, guida sicura veloce e commercio", fanno sapere sempre sindacati e Circondario.

Infine, sul fronte degli investimenti, l’Amministrazione "ha definito alcune priorità su cui concentrare il reperimento di adeguate risorse – spiegano i partecipanti all’incontro –, fra cui il rinnovo di parte del parco automezzi e l’acquisizione di strumentazione di prevenzione e controllo utile all’attività degli agenti". Nel complesso, le organizzazioni sindacali fanno sapere di prendere atto della "positività degli impegni assunti e le parti – proseguono Cgil, Cisl, Uil e Csa – hanno concordato di prevedere appuntamenti periodici di confronto per verificare lo stato di avanzamento e realizzazione degli impegni presi". Il primo appuntamento di verifica, in tal senso, è previsto entro la prima metà di settembre.