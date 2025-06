Polizia locale, l’affondo di Carapia: "Servizio al collasso"

"Galloni si è presentato bene, parlando di un nuovo rapporto con i cittadini e di spirito di squadra nel servizio. Ma non può fare miracoli: le pattuglie non si moltiplicano alla fotocopiatrice". È l’affondo di Simone Carapia (FdI), che commenta così la prima uscita pubblica del nuovo comandante del Corpo unico di polizia locale del Circondario. "Chi governa il territorio ha sempre messo la testa sotto la sabbia non ricoprendo pensionamenti e dimissioni e adesso il servizio è al collasso – protesta il consigliere comunale di opposizione, che è anche capogruppo dei meloniani nell’ente di via Boccaccio –. La situazione è degenerata con il Circondario: i comuni piccoli non hanno portato risorse, ma i loro deficit che si sono sommati a quelli di Imola. È ora che le amministrazioni facciano la loro parte: se pretendono un servizio di qualità, mettano a disposizione il personale adeguato alle esigenze del territorio". In poche parole, secondo Carapia, "Galloni sarà anche bravo, ma – conclude l’esponente di FdI – se non ha la capacità di clonare il personale non si va da nessuna parte".